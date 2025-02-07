В уряді України пояснили, що відбувається з переговорами в ЄС про транзит російського газу

Україна припинила транзит російського газу після завершення контракту з 1 січня 2025 року, і про відновлення мова не йде. Зараз Словаччина обговорює це питання з Єврокомісією.

Про це сказала віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посилання на її виступ.

"На сьогодні питання внутрішнього діалогу Словаччини і Європейської комісії", - сказала вона на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".

Як зазначила Стефанішина, є розуміння, що завершення контракту з Російською Федерацією про транзит не впливає на енергетичну безпеку і спроможність Європейського Союзу. Також таке рішення йде в руслі повної відмови від російського газу до 2027 року.

"Є конкретне коло країн Європейського союзу, для них це питання важливе, але це питання діалогу з Європейською комісією", - пояснила чиновниця.

Якщо за результатами цього діалогу будуть якісь звернення до України, Київ буде на них реагувати, сказала вона.

"Але мова не йде про продовження, - це неможливо, бо контакт закінчився, - або про будь-які домовленості не йде. Ні з нашої сторони, ні з боку Брюсселя", - сказала Стефанішина.