В уряді України пояснили, що відбувається з переговорами в ЄС про транзит російського газу
Україна припинила транзит російського газу після завершення контракту з 1 січня 2025 року, і про відновлення мова не йде. Зараз Словаччина обговорює це питання з Єврокомісією.
Про це сказала віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посилання на її виступ.
"На сьогодні питання внутрішнього діалогу Словаччини і Європейської комісії", - сказала вона на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".
Як зазначила Стефанішина, є розуміння, що завершення контракту з Російською Федерацією про транзит не впливає на енергетичну безпеку і спроможність Європейського Союзу. Також таке рішення йде в руслі повної відмови від російського газу до 2027 року.
"Є конкретне коло країн Європейського союзу, для них це питання важливе, але це питання діалогу з Європейською комісією", - пояснила чиновниця.
Якщо за результатами цього діалогу будуть якісь звернення до України, Київ буде на них реагувати, сказала вона.
"Але мова не йде про продовження, - це неможливо, бо контакт закінчився, - або про будь-які домовленості не йде. Ні з нашої сторони, ні з боку Брюсселя", - сказала Стефанішина.
Нагадаємо, поставки російського газу через Україну припинилися 1 січня після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина підштовхують ЄС до втручання для відновлення потоків через трубопровід.
Угорщина погрожувала заблокувати продовження санкцій проти Росії наприкінці січня. Однією з поступок Єврокомісії стала заява про продовження переговорів з Україною про постачання в Європу через систему газопроводів на території України. Поряд зі Словаччиною до цих переговорів залучать Угорщину.