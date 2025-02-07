В Кабмине Украины пояснили, что происходит с переговорами в ЕС о транзите российского газа
Украина прекратила транзит российского газа после завершения контракта с 1 января 2025 года, и о возобновлении речь не идет. Сейчас Словакия обсуждает этот вопрос с Еврокомиссией.
Об этом сказала вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.
"На сегодня вопрос внутреннего диалога Словакии и Европейской комиссии", - сказала она на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".
Как отметила Стефанишина, есть понимание, что завершение контракта с Российской Федерацией о транзите не влияет на энергетическую безопасность и способность Европейского Союза. Также такое решение идет в русле полного отказа от российского газа до 2027 года.
"Есть конкретный круг стран Европейского союза, для них этот вопрос важен, но это вопрос диалога с Европейской комиссией", - пояснила чиновница.
Если по результатам этого диалога будут какие-то обращения к Украине, Киев будет на них реагировать, сказала она.
"Но речь не идет о продлении, - это невозможно, потому что контакт закончился, - или о каких-либо договоренностях не идет. Ни с нашей стороны, ни со стороны Брюсселя", - сказала Стефанишина.
Напомним, поставки российского газа через Украину прекратились 1 января после окончания срока действия транзитного контракта. Словакия и Венгрия подталкивают ЕС к вмешательству для восстановления потоков через трубопровод.
Венгрия угрожала заблокировать продление санкций против России в конце января. Одной из уступок Еврокомиссии стало заявление о продолжении переговоров с Украиной о поставках в Европу через систему газопроводов на территории Украины. Наряду со Словакией к этим переговорам привлекут Венгрию.