В Кабмине Украины пояснили, что происходит с переговорами в ЕС о транзите российского газа

Украина прекратила транзит российского газа после завершения контракта с 1 января 2025 года, и о возобновлении речь не идет. Сейчас Словакия обсуждает этот вопрос с Еврокомиссией.

Об этом сказала вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление .

"На сегодня вопрос внутреннего диалога Словакии и Европейской комиссии", - сказала она на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

Как отметила Стефанишина, есть понимание, что завершение контракта с Российской Федерацией о транзите не влияет на энергетическую безопасность и способность Европейского Союза. Также такое решение идет в русле полного отказа от российского газа до 2027 года.

"Есть конкретный круг стран Европейского союза, для них этот вопрос важен, но это вопрос диалога с Европейской комиссией", - пояснила чиновница.

Если по результатам этого диалога будут какие-то обращения к Украине, Киев будет на них реагировать, сказала она.

"Но речь не идет о продлении, - это невозможно, потому что контакт закончился, - или о каких-либо договоренностях не идет. Ни с нашей стороны, ни со стороны Брюсселя", - сказала Стефанишина.