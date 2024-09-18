В уряді повідомили, скільки коштів на субсидії залишилося до кінця року

"Станом на цей момент з цієї програми… ми витратили десь приблизно 27 мільярдів. Тому в нас достатньо ресурсу, щоби покрити наступне півріччя. Ми не бачимо ризиків в тому що ця програма буде не виконана або в ній буде дефіцит. Вона в принципі була добре розрахована", - сказала вона

Жолнович повідомила, що спочатку у міністерстві трохи перестраховувалися і закладали можливість "різних змін в тарифах". "Тому на сьогодні в нас немає підстав говорити про те що ця програма не буде виконана", - додала вона.

За її словами, в програмі крім субсидій є пільги, наприклад учасників бойових дій і інших пільгових категорій.

Міністр розповіла, що взимку субсидії отримували 1,7 млн домогосподарств, влітку - 900 тисяч, оскільки "платіжка ж падає". Пільги взимку отримували 1,6 млн домогосподарств, і зараз ця цифра знижується.

Субсидії в бюджеті-2205

У проєкті держбюджету на 2025 рік на субсидії на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачено 42,3 млрд гривень.

Очікується, що ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,8 млн домогосподарствам.

Таким чином, кількість отримувачів субсидій та пільг скоротиться на 400 тисяч (на 12,5%). Загальна сума з бюджету буде менше на 15,2% (скорочення з 49,9 млрд гривень до 42,3 млрд гривень).