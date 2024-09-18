В правительстве сообщили, сколько денег на субсидии осталось до конца года

"По состоянию на данный момент из этой программы… мы потратили примерно 27 миллиардов. Поэтому у нас достаточно ресурса, чтобы покрыть следующее полугодие. Мы не видим рисков в том, что эта программа будет не выполнена или в ней будет дефицит. Она в принципе была хорошо рассчитана", - сказала она

Жолнович сообщила, что сначала в министерстве немного перестраховывались и закладывали возможность "различных изменений в тарифах". "Поэтому на сегодняшний день у нас нет оснований говорить о том, что эта программа не будет выполнена", - добавила она.

По ее словам, в программе помимо субсидий есть льготы, например, участников боевых действий и других льготных категорий.

Министр рассказала, что зимой субсидии получали 1,7 млн домохозяйств, летом – 900 тысяч, поскольку "платежка же падает". Льготы зимой получали 1,6 млн домохозяйств, и сейчас эта цифра снижается.

Субсидии в бюджете-2205

В проекте госбюджета на 2025 год на субсидии на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предусмотрено 42,3 млрд гривен.

Ожидается, что эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,8 млн домохозяйствам.

Таким образом, количество получателей субсидий и льгот сократится на 400 тысяч (на 12,5%). Общая сумма из бюджета будет меньше на 15,2% (сокращение с 49,9 млрд гривен до 42,3 млрд. гривен).