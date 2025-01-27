В уряді озвучили план щодо пенсійної реформи і накопичувальної пенсії

"Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом міністрів. Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів", - сказав вона.

Жолнович висловила переконання, що "в рамках найближчих місяців він (проєкт, - ред.) буде внесений у Верховну Раду для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку".

За її словами, під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати, і що би зменшити кількість цього адміністрування, потрібно зробити якісні ІТ-сервіси.

"Тому: в цьому році законодавство, розробляємо певну ІТ-систему, розпрацьовуємо концепт економний і ефективний Державного накопичувального фонду, і дасть Бог, з 26 року можемо розпочати перші накопичення. Це наш план", - сказала міністрка.