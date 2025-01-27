В правительстве озвучили план по пенсионной реформе и накопительной пенсии

"Законопроект о накопительной пенсионной системе разработан Кабинетом министров. Мы уже первый раунд согласования со всеми центральными органами исполнительной власти провели. Сейчас сводим к концу предостережения, которые были высказаны, согласовываем цифры конечные с Министерством финансов", - сказал она.

Жолнович выразила убеждение, что "в рамках ближайших месяцев он (проект, - ред.) будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку".

По ее словам, во время работы накопительной пенсионной системы часть отчислений граждан идет на административные расходы, и что бы уменьшить количество этого администрирования, нужно сделать качественные ІТ-сервисы.

"Поэтому: в этом году законодательство, разрабатываем определенную ИТ-систему, разрабатываем концепт экономный и эффективный Государственного накопительного фонда, и даст Бог, с 26 года можем начать первые накопления. Это наш план", - сказала министр.