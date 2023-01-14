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В уряді Німеччини виступили проти створення трибуналу ООН для Росії

Фото: в уряді Німеччини виступили проти створення трибуналу ООН для Росії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр юстиції Німеччини Марк Бушман скептично висловився щодо створення спецтрибуналу ООН для розслідування агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Augsburger Allgemeine.

На думку Бушмана, створення спецтрибуналу при ООН може підірвати визнання Міжнародного кримінального суду (Гаага), який він вважає справді "досягненням".

"Є багато країн в Африці, які кажуть: якщо тут щось трапиться, то Міжнародний кримінальний суд підійде; але щойно станеться в Європі, ви хочете спеціальний трибунал", - сказав він.

Бушман також розповів, що позицію федерального уряду щодо створення трибуналу ще не визначено.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити окрему резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Пізніше у МЗС України заявили, що резолюцію щодо створення трибуналу ООН для розслідування злочину агресії Росії планується винести на розгляд Генасамблеї ООН вже цього року.

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