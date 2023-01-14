В уряді Німеччини виступили проти створення трибуналу ООН для Росії

На думку Бушмана, створення спецтрибуналу при ООН може підірвати визнання Міжнародного кримінального суду (Гаага), який він вважає справді "досягненням".

"Є багато країн в Африці, які кажуть: якщо тут щось трапиться, то Міжнародний кримінальний суд підійде; але щойно станеться в Європі, ви хочете спеціальний трибунал", - сказав він.

Бушман також розповів, що позицію федерального уряду щодо створення трибуналу ще не визначено.