В уряді Німеччини поки що не планують постачати танки Leopard 2 в Україну

Наразі Німеччина не має планів щодо відправлення танків Leopard 2 до України, заявив представник уряду на брифінгу в понеділок, 9 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Минулого тижня Німеччина погодилася поставити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder . Водночас, США заявили, що мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley.
Віце-президенти німецького Бундестагу виступили за постачання німецьких основних бойових танків Leopard після обіцянки Німеччини поставити Україні бойові машини піхоти Marder.
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек 8 січня заявив, що не відкидає постачання танків Leopard для підтримки українських військових сил у майбутньому.
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