Керівництво Бундестагу виступило за постачання танків Leopard Україні

Віце-президенти німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт та Вольфганг Кубіцьки виступають за постачання німецьких основних бойових танків Leopard після обіцянки Німеччини поставити Україні бойові машини піхоти Marder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

"Ми маємо зробити і надати все можливе. Це стосується і танків Leopard", - заявив Герінг-Екарт.

При цьому Кубицький додав, що було б розумно постачати не лише танки Marder, а й Leopard. За його словами, будь-яка подальша підтримка України має бути тісно скоординована з партнерами по НАТО, і він не дуже вірить, що Німеччина діятиме самотужки.

Нагадаємо, Німеччина має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot.

Раніше повідомлялося, коли і скільки БМП Marder Німеччина може передати Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.