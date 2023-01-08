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Керівництво Бундестагу виступило за постачання танків Leopard Україні

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Берлін, Неділя 08 січня 2023 16:14
Керівництво Бундестагу виступило за постачання танків Leopard Україні Фото: Керівництво Бундестагу виступило за постачання танків Leopard Україні (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-президенти німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт та Вольфганг Кубіцьки виступають за постачання німецьких основних бойових танків Leopard після обіцянки Німеччини поставити Україні бойові машини піхоти Marder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Ми маємо зробити і надати все можливе. Це стосується і танків Leopard", - заявив Герінг-Екарт.

При цьому Кубицький додав, що було б розумно постачати не лише танки Marder, а й Leopard. За його словами, будь-яка подальша підтримка України має бути тісно скоординована з партнерами по НАТО, і він не дуже вірить, що Німеччина діятиме самотужки.

Нагадаємо, Німеччина має намір передати Україні свої БМП Marder та батарею Patriot.

Раніше повідомлялося, коли і скільки БМП Marder Німеччина може передати Україні.

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