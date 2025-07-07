В уряді назвали три види привілеїв для спецпенсіонерів

Як зазначила міністр, в Україні "є певні викривлення і в обсягу спеціальних прав".

Три види пільг

За її словами, є три типи того, як можна робити певні пільги, покращення для різних категорій людей.

"Перша пільга - це вік. Так, зменшуємо кількість років, коли ми можемо вийти на пенсію. Друга пільга - це кількість страхового стажу, який треба впродовж життя відпрацювати. І третя пільга - це відсоток заміщення", - сказала Жолнович.

Міністр навела приклад: в загальному контексті 40% заміщення заробітку покривається для солідарної пенсії (сьогодні це навіть менше). У спецпенсіонерів таке покриття вже сьогодні мінімум 70%, а в окремих випадках, по рішеннях суддів - 90%.

"І у нас наші спецпенсіонери користуються усіма трьома привілеями: менший страховий стаж їм потрібно заробити, менший вік досягнути і більший відсоток. Насправді ні в одній з країн Європи уже такий обсяг привілеїв не зберігся", - сказала вона.

Велике викривлення

За її даними в Європі ідуть якимось одним шляхом. Або кажуть, що меншу кількість років треба відпрацювати, але отримують спеціальну пенсію з досягненням, наприклад, загального пенсійного віку. Або говорять, що буде вищий відсоток заміщення, але теж і роки, і стаж зберігається. Тобто є тільки якась одна із складових.

"У нас - всі три. Це, насправді, мабуть, занадто велике викривлення", - повідомила міністр.

На її думку, потрібно пам'ятати, що пенсія і всі інші види соціального страхування - це насамперед страхування.

"І тут принцип страховий: скільки ти вносиш - стільки ти приблизно і отримуєш. І так воно по формулі розраховується. Але в контексті спеціальних пенсій дійсно не завжди справджується. Тому ми так само підходимо до реформи пенсій", - сказала вона.