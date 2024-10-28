В уряді назвали середню суму кешбеку за перший місяць програми

Таким чином, середня виплата становила 57,5 гривень, тобто 1,4 долара США.

Отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн.

Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми - АТБ, Сільпо, Фора, Аврора, Novus, Varus, Велмарт та ТРАШ!

Усього 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 гривень: з них 77 громадян - понад 1000 грн, 15 - понад 2000 грн та 5 - максимальний кешбек у розмірі 3000 гривень.

Станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у Дії картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень - 104,6 млн гривень, що майже у три рази перевищує нарахування за вересень.

"Національний кешбек" за кошти платників податків з держбюджету доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників. Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.

Витратити кешбек можна на послуги - комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.

Як взяти участь у програмі

Для участі потрібно подати заявку через сайт або мобільний застосунок банку, що бере участь у програмі, або звернутися до відділення банку. У програмі беруть участь такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро.

Потім визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції у магазинах-учасниках програми. Відкрити фізичну чи віртуальну картку для зарахування кешбеку. У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.