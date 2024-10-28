В правительстве назвали среднюю сумму кешбэка за первый месяц программы

Таким образом, средняя выплата составила 57,5 гривен, то есть 1,4 доллара США.

Получить кешбэк могут граждане, которые в сентябре приобрели украинские товары на сумму, обеспечившую кешбэк более 2 грн.

Больше всего покупок кешбэком в сентябре украинцы совершили в крупных торговых сетях-участниках программы – АТБ, Сильпо, Фора, Аврора, Novus, Varus, Велмарт и ТРАШ!

Всего 97 человек получили кешбэк на сумму от 1000 до 3000 гривен: из них 77 граждан – свыше 1000 грн, 15 – свыше 2000 грн и 5 – максимальный кешбэк в размере 3000 гривен.

По состоянию на 28 октября, в программу присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в Действии карты для выплат. На сегодняшний день общая сумма начисленного кешбэка за октябрь - 104,6 млн гривен, что почти в три раза превышает начисление за сентябрь.

"Национальный кешбэк" за счет налогоплательщиков из госбюджета доступен уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей. Средства кэшбека не будут облагаться налогом.

Потратить кэшбек можно на услуги – коммунальные, медицинские, транспортные и другие или задонатить на ВСУ. Снять средства с карты для выплат кешбэку нельзя.

Как принять участие в программе

Для участия нужно подать заявку через сайт или мобильное приложение участвующего в программе банка или обратиться в отделение банка. В программе принимают участие следующие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр.

Затем определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях в магазинах-участниках программы. Открыть физическую или виртуальную карту для зачисления кешбэка. В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выберите карту "Национальный кэшбек" для выплат.