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В уряді назвали кількість внутрішніх переселенців, яким продовжують виплачувати допомогу

Фото: Виплати ВПО продовжують отримувати 1,2 млн осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За липень 2024 року компенсацію на проживання отримали більш ніж 1,2 млн внутрішніх переселенців на загальну суму понад 2,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Йдеться про щомісячну допомогу з держбюджету на проживання для внутрішньо переміщених осіб, яка становить 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, а також 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.

Зокрема, виплати ВПО у другому періоді липня було профінансовано на загальну суму понад 90 мільйонів гривень. Ці кошти було спрямовано на більш ніж 12 тисяч особових рахунків внутрішньо переміщених осіб. Серед них і ті внутрішні переселенці, яким не надійшла призначена грошова допомога на проживання у першому виплатному періоді липня.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, у 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання на загальну суму 73,2 млрд гривень.

З 1 березня автоматично (без додаткового звернення) на шість місяців продовжено виплати для тих осіб, які втратили працездатність: пенсіонери, особи з інвалідністю 1 та 2 груп, тяжкохворі діти, а також для дітей, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Крім того, Кабінет міністрів уточнив перелік ВПО, які матимуть право на отримання компенсації на проживання протягом ще шести місяців.

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.

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Внутрішньо переміщені особиМіністерство соціальної політики