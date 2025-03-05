В уряді назвали кількість українців, яким з 1 березня підвищили пенсії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики .

Пенсії буде проіндексовано для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах,

672 тисяч пенсіонерів силових відомств,

98 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи,

79,6 тисяч пенсіонерів - осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати,

23,4 тисяч пенсіонерів - колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Пенсійні виплати будуть індексовані на 11,5%. В результаті індексації середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте на 9,6% з 5789 грн до 6345 гривень.

Мінімальне підвищення становитиме 100 гривень, максимальне - 1500 гривень.

Також будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

А 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу), додали в Мінсоцполітики.

Пенсіонери в Україні

Нагадаємо, кількість пенсіонерів в Україні на 1 січня 2025 року становила 10,344 млн осіб. Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким: