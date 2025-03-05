В правительстве назвали количество украинцев, которым с 1 марта повысили пенсии

Первые пенсионеры 4 марта начали получать проиндексированные пенсионные выплаты. Всего с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Пенсии будут проиндексированы для:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях,

672 тысяч пенсионеров силовых ведомств,

98 тысяч лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы,

79,6 тысяч пенсионеров - лиц с инвалидностью вследствие войны и участников боевых действий, которые получают минимальные пенсионные выплаты,

23,4 тысяч пенсионеров - бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

Пенсионные выплаты будут индексированы на 11,5%. В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет на 9,6% с 5 789 грн до 6 345 гривен.

Минимальное повышение составит 100 гривен, максимальное - 1500 гривен.

Также будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

А 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа), добавили в Минсоцполитики.

Пенсионеры в Украине

Напомним, количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 года составляло 10,344 млн человек. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим: