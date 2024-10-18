В уряді назвали дату першої виплати кешбеку

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 тисяч. У інших або не було нарахувань або вони становили менш як 2 гривні.

Як зазначили в Мінекономіки умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в Дії. Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, може це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді.

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою.

Витратити свій кешбек можна на послуги комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на ЗСУ, чи придбати військові облігації.