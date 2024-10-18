В уряді назвали дату першої виплати кешбеку

Українці отримають першу виплату "Національного кешбеку" з 22 по 31 жовтня. Їм перерахують сумарно 37,2 млн гривень, накопичені за покупки у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 тисяч. У інших або не було нарахувань або вони становили менш як 2 гривні.
Як зазначили в Мінекономіки умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в Дії. Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, може це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді.
Отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою.
Витратити свій кешбек можна на послуги комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на ЗСУ, чи придбати військові облігації.
Нагадаємо, кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за рахунок коштів платників податків з держбюджет за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат - 3 тис. гривень на місяць.
Координатором програми виступає Міністерство економіки України. В реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, банки. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.