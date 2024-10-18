В правительстве назвали дату первой выплаты кешбэка

Средства будут начислены гражданам, у которых были покупки украинских товаров и сумма кешбэка составляла более 2 гривен за сентябрь. По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 тысяч. У других или не было начислений или они составляли менее 2 гривен.

Как отметили в Минэкономики, условием выплаты кешбэка является активация карты для выплат в Действии. Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кешбэк в октябре. Кто не активировал в Дії свою карту для выплат, а таких потребителей более 300 тыс. по состоянию на конец сентября, может это сделать. Деньги никуда не исчезнут, будут выплачены в ноябре.

Полученный кешбэк не будет облагаться налогом. Соответствующий закон принят Верховной Радой.

Потратить свой кешбэк можно на коммунальные услуги, медицинские, транспорт и другие. Или задонатить ВСУ, или приобрести военные облигации.