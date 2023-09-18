Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр

Кабінет міністрів України звільнив заступників міністра оборони. Серед звільнених Ганна Маляр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.
Зокрема, з посади заступників міністра оборони звільнено:
Крім того, звільнено:
Нагадаємо, 5 вересня Верховна рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
Після цього з'явилася інформація, що троє заступників міністра оборони України написали заяви на звільнення.
Новим міністром оборони призначили Рустема Умєрова, який до того очолював Фонд держмайна.
Детальніше про нового міністра читайте в матеріалі РБК-Україна "Ефективний переговірник. Що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова".