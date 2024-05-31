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Уряд змінив умови для відключень електроенергії: кого це стосується

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 11:48
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Уряд змінив умови для відключень електроенергії: кого це стосується Фото: Уряд змінив умови для відключень електроенергії для промисловості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 30 травня 2024 р. № 611.

Відтепер для того, щоб підприємство не відключали від електроенергії у разі застосування обмежень, воно повинно імпортувати не менше 80% електроенергії.

До цього діяла норма за якою не відключали у разі, якщо у загальному обсязі споживання електричної енергії кожній розрахунковій годині обсяг придбаної імпортованої електричної енергії становило не менше 30% протягом травня - вересня та 50% протягом жовтня - квітня.

Дефіцит електроенергії

Нагадаємо через масштабні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України лише станом на середину квітня втрачено більше 40% генеруючих потужностей ГЕС та близько 80% – ТЕС порівняно з їх рівнем до повномасштабного вторгнення.

Через втрату 8 гВт потужності в Україні запровадили обмеження для промислових та побутових споживачів.

В останні дні травня "Укренерго" не вводить обмеження на електроенергію в Україні, однак ситуація вже невдовзі погіршиться.

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