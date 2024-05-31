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Кабмин изменил условия для отключения электроэнергии: кого это касается

Украина, Пятница 31 мая 2024 11:48
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Кабмин изменил условия для отключения электроэнергии: кого это касается Фото: Правительство изменило условия для отключений электроэнергии для промышленности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 30 мая 2024 г. № 611.

Теперь для того, чтобы предприятие не отключали от электроэнергии в случае применения ограничений, оно должно импортировать не менее 80% электроэнергии.

До этого действовала норма, по которой не отключали в случае, если в общем объеме потребления электрической энергии каждому расчетному часу объем приобретенной импортированной электрической энергии составлял не менее 30% в течение мая - сентября и 50% в течение октября - апреля.

Дефицит электроэнергии

Напомним, из-за масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины лишь по состоянию на середину апреля потеряно более 40% генерирующих мощностей ГЭС и около 80% – ТЭС по сравнению с их уровнем до полномасштабного вторжения.

Из-за утраты 8 гВт мощности в Украине ввели ограничения для промышленных и бытовых потребителей.

В последние дни мая "Укрэнерго" не вводит ограничения на электроэнергию в Украине, однако ситуация уже вскоре ухудшится.

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