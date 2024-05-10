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Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації на підприємствах

Фото: Кабін змінив порядок бронювання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни в Порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову Кабміну від 8 травня 2024 р. № 520.

Згідно з документом, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони.

Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Зараз це регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року №76.

Однак Верховна рада ухвалила закон про нові порядки військової служби, мобілізації та військового обліку.

Кабмін протягом місяця з дня публікації закону (з 17 квітня) повинен визначитися з новим порядком бронювання. Зараз уряд працює над розробкою відповідних актів.

 

У перехідний період Кабмін 7 травня продовжив ще на один місяць строк дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки.

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Мобілізація в Україні