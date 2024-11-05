Уряд змінив перелік об’єктів, до яких не будуть застосовувати графіки відключення світла

Графіки відключень

Нагадаємо, заступник голови місії МВФ в Україні Тревор Лессард заявив, що піковий дефіцит електроенергії в Україні протягом зими 2024-2025 років становитиме 3-4 гігавати.

Однак представник МВФ нагадав, що влада України раніше заявляла, що якщо виникне дефіцит електроенергії, вона, ймовірно, віддасть пріоритет критично важливим секторам економіки.

"Отже, хоча розрив може існувати, його вплив на ВВП може бути не таким великим, оскільки вони могли б дозувати електроенергію для найважливіших секторів – охорони здоров'я, оборони тощо", – пояснив Лессард.

Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. "Укренерго" готується до кількох варіантів. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації. У такому разі світло відключатимуть до 8 годин на добу.