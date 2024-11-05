Кабмин изменил перечень объектов, к которым не будут применять графики отключений света

Графики отключений

Напомним, заместитель главы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард заявил, что пиковый дефицит электроэнергии в Украине в течение зимы 2024-2025 годов составит 3-4 гигаватт.

Однако представитель МВФ напомнил, что власти Украины ранее заявляли, что если возникнет дефицит электроэнергии, они, вероятно, отдадут приоритет критически важным секторам экономики.

"Итак, хотя разрыв может существовать, его влияние на ВВП может быть не таким большим, поскольку они могли бы дозировать электроэнергию для наиболее важных секторов - здравоохранения, обороны и т.д.", – пояснил Лессард.

Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. "Укрэнерго" готовится к нескольким вариантам. Худший сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передаточной сети, объектов генерации. В таком случае свет будут отключать до 8 часов в сутки.