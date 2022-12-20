Уряд затвердив вимоги до пунктів незламності: що в них повинно бути

Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та функціонування пунктів незламності. Постанова містить примірний перелік комплектації пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 грудня 2022 р. № 1401.
Документом визначається два види пунктів незламності:
Стаціонарні пункти незламності розгортаються у приміщеннях об’єктів державної та комунальної власності, а також приватної власності - за ініціативою власника або орендаря такого приміщення.
Мобільні пункти незламності розгортаються у визначених міністерствами, державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання державної та приватної форми власності (за згодою) місцях.
Кількість пунктів незламності визначається самостійно відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до потреб населення. Пункти незламності функціонують у цілодобовому режимі або за визначеним графіком.
1. Засоби автономної генерації електроенергії:
2. Засоби освітлення:
3. Засоби автономного опалення (твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо).
4. Технічні засоби доступу до Інтернету за допомогою підключення до місцевих операторів електронних комунікацій через термінали супутникового зв’язку Starlink (іншого виду супутникового зв’язку) або інші засоби зв’язку.
5. Аптечки в кількості, достатній для надання домедичної допомоги.
6. Інформаційні та роздаткові матеріали:
7. Засоби зв’язку (стаціонарна або мобільна рація, фіксований зв’язок) для виклику екстрених служб.
8. Засоби пожежогасіння відповідно до вимог пожежної безпеки.
9. Засоби для санітарної обробки приміщень пункту незламності.
Порядок визначає вимоги щодо розгортання та діяльності пунктів незламності у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з припиненням (порушенням) роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання (в осінньо-зимовий період) та усіх видів електронних комунікаційних послуг в умовах воєнного стану.
Розгортання та функціонування пунктів незламності організовується міністерствами, центральними органами виконавчої влади, обласними, держадміністраціями (військовими адміністраціями) та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання державної та приватної форми власності.
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