Кабмин утвердил требования к пунктам несокрушимости: что в них должно быть

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации и функционирования пунктов несокрушимости. Постановление содержит примерный список комплектации пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 декабря 2022 г. №1401.
Документом определяется два вида пунктов несокрушимости:
Стационарные пункты несокрушимости разворачиваются в помещениях объектов государственной и коммунальной собственности, а также частной собственности - по инициативе собственника или арендатора такого помещения.
Мобильные пункты несокрушимости разворачиваются в определенных министерствами, государственными администрациями, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами государственной и частной формы собственности (по согласию) местах.
Количество пунктов несокрушимости определяется самостоятельно соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с потребностями населения. Пункты несокрушимости функционируют в круглосуточном режиме или по определенному графику.
1. Средства автономной генерации электроэнергии:
2. Средства освещения:
3. Средства автономного отопления (твердотопливные котлы (печи, буллеры), тепловые пушки, конвекторы, обогреватели и т.п.).
4. Технические средства доступа в Интернет посредством подключения к местным операторам электронных коммуникаций через терминалы спутниковой связи Starlink (другого вида спутниковой связи) или другие средства связи.
5. Аптечки в количестве, достаточном для оказания медицинской помощи.
6. Информационные и раздаточные материалы:
7. Средства связи (стационарная или мобильная рация, фиксированная связь) для вызова экстренных служб.
8. Средства пожаротушения согласно требованиям пожарной безопасности.
9. Средства для санитарной обработки помещений пункта несокрушимости.
Порядок определяет требования к развертыванию и деятельности пунктов несокрушимости в случае угрозы и/или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением (нарушением) работы систем централизованного водоснабжения, водоотвода, электро-, газо- и теплоснабжения (в осенне-зимний период) и всех видов электронных коммуникационных услуг в условиях военного положения
Развертывание и функционирование пунктов несокрушимости организуется министерствами, центральными органами исполнительной власти, областными, госадминистрациями (военными администрациями) и органами местного самоуправления, субъектами хозяйствования государственной и частной формы собственности.
Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.
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