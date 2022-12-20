Кабмин утвердил требования к пунктам несокрушимости: что в них должно быть

Документом определяется два вида пунктов несокрушимости:

1) стационарный - размещенный в помещении здания (сооружения);

2) мобильный - разворачивается на базе палатки или транспортного средства.

Стационарные пункты несокрушимости разворачиваются в помещениях объектов государственной и коммунальной собственности, а также частной собственности - по инициативе собственника или арендатора такого помещения.

Мобильные пункты несокрушимости разворачиваются в определенных министерствами, государственными администрациями, органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами государственной и частной формы собственности (по согласию) местах.

Количество пунктов несокрушимости определяется самостоятельно соответствующими центральными и местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с потребностями населения. Пункты несокрушимости функционируют в круглосуточном режиме или по определенному графику.

Правительство также утвердило примерный перечень комплектации пунктов несокрушимости

1. Средства автономной генерации электроэнергии:

1) генераторы с комплектами кабелей соответствующей мощности для функционирования пункта несокрушимости;

2) сетевые удлинители в количестве, достаточном для одновременной зарядки не менее 50 мобильных устройств;

3) запасы горюче-смазочных материалов.

2. Средства освещения:

1) уличные световые приборы для освещения площадки или территории перед пунктом несокрушимости;

2) комплекты освещения помещений пункта несокрушимости в количестве, достаточном для его надлежащей работы.

3. Средства автономного отопления (твердотопливные котлы (печи, буллеры), тепловые пушки, конвекторы, обогреватели и т.п.).

4. Технические средства доступа в Интернет посредством подключения к местным операторам электронных коммуникаций через терминалы спутниковой связи Starlink (другого вида спутниковой связи) или другие средства связи.

5. Аптечки в количестве, достаточном для оказания медицинской помощи.

6. Информационные и раздаточные материалы:

1) инструкции для населения о порядке действий в случае воздушной тревоги и нарушении работы систем жизнеобеспечения с учетом всех возможных рисков;

2) указатели с адресами размещения ближайших укрытий, сетевых магазинов, автозаправочных станций, банковских учреждений, общепитов, работающих на альтернативном питании и т.д.

7. Средства связи (стационарная или мобильная рация, фиксированная связь) для вызова экстренных служб.

8. Средства пожаротушения согласно требованиям пожарной безопасности.

9. Средства для санитарной обработки помещений пункта несокрушимости.

В пунктах несокрушимости могут обустраиваться следующие зоны:

административная для пребывания дежурного персонала;

техническая для размещения оборудования, запасов материально-технических средств, продуктов питания, питьевой воды;

пребывание посетителей и зарядки мобильных устройств;

размещение маломобильных граждан и лиц со специальными потребностями и представителей социальных служб;

матери и ребенка;

приготовление и употребление пищи (по возможности).

Порядок определяет требования к развертыванию и деятельности пунктов несокрушимости в случае угрозы и/или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением (нарушением) работы систем централизованного водоснабжения, водоотвода, электро-, газо- и теплоснабжения (в осенне-зимний период) и всех видов электронных коммуникационных услуг в условиях военного положения

Развертывание и функционирование пунктов несокрушимости организуется министерствами, центральными органами исполнительной власти, областными, госадминистрациями (военными администрациями) и органами местного самоуправления, субъектами хозяйствования государственной и частной формы собственности.