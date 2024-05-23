Більше 1300 загарбників і 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу 22 травня склали 1330 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 27 бойові броньовані машини (ББМ) і 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

Нагадаємо, українські військові у середу, 22 травня, збили ворожий літак Су-25 на Покровському напрямку.

За даними ISW, 22 травня війська РФ продовжили наступ в районі Липців, але лінія фронту не змінилася. У межах Вовчанська ситуація динамічна: незначне просування демонструють як окупанти, так і захисники України.

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