Більше 1300 загарбників і 40 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Втрати Росії у війні в Україні за добу 22 травня склали 1330 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 27 бойові броньовані машини (ББМ) і 40 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 497700 (+1330) осіб ліквідовано;
- танків - 7622 (+11) од;
- бойових броньованих машин - 14748 (+27) од.;
- артилерійських систем - 12860 (+40) од.;
- РСЗВ - 1077 од;
- засоби ППО - 813 (+1) од.;
- літаків - 355 (+1) од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10391 (+45) од.;
- крилатих ракет - 2209 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 27 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17513 (+71) од.;
- спеціальної техніки - 2094 (+4) од.
Нагадаємо, українські військові у середу, 22 травня, збили ворожий літак Су-25 на Покровському напрямку.
За даними ISW, 22 травня війська РФ продовжили наступ в районі Липців, але лінія фронту не змінилася. У межах Вовчанська ситуація динамічна: незначне просування демонструють як окупанти, так і захисники України.
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