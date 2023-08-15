Уряд затвердив угоду про взаємне визнання водійських прав з Литвою

Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Литовської Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Угода була підписана 30 травня в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram .

За його даним, угодою встановлюється зобов'язання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності.

Крім того, встановлюється, що такий обмін здійснюється без необхідності складання відповідних практичного та теоретичного іспитів, а також установлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав та визначається механізм підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну, додав Мельничук.

Угода з Литвою

Нагадаємо, у травні Україна та Литва підписали угоду, згідно з якою громадяни України, які переїхали до Литви, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.

Водночас як громадяни Литви, що постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.

Як зробити обмін

Для обміну слід подати:

документ про постійне місце проживання в країні;

оригінал посвідчення водія;

дійсну медичну довідку.

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