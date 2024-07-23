Уряд затвердив Стратегію продовольчої безпеки. Шмигаль назвав три ключові цілі

Прем'єр назвав три ключові цілі документу:

Перша - стимулювати розвиток аграрного виробництва й наповнити продовольчий ринок.

Друга - забезпечити доступність продовольства для усіх груп населення.

Третя ціль - посилити безпекову складову й усунути загрози. Це, зокрема, стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо.

"Україна і далі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і надалі", - сказав прем’єр.

Як зазначив Шмигаль, зараз тривають треті жнива під час повномасштабної війни. Аграрії вже намолотили понад 15 млн тонн зернових та олійних культур.