Кабмин утвердил Стратегию продовольственной безопасности. Шмыгаль назвал три ключевых цели

Премьер назвал три ключевых цели документа:

Первая - стимулировать развитие аграрного производства и наполнить продовольственный рынок.

Вторая – обеспечить доступность продовольствия для всех групп населения.

Третья цель - усилить безопасность и устранить угрозы. Это, в частности, касается формирования госрезерва, восстановления товарных цепей, разминирования сельхозземель, адаптации к изменениям климата.

"Украина и дальше сможет кормить себя и страны, которые остро нуждаются в продовольствии. Мы сохраняем статус одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Так будет и дальше", - сказал премьер.

Как отметил Шмыгаль, сейчас продолжается третья жатва во время полномасштабной войны. Аграрии уже намолотили более 15 млн. тонн зерновых и масличных культур.