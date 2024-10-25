Уряд затвердив план, пов'язаний зі скандалом у МСЕК: що відомо

Кабмін затвердив план. Він торкається питань, пов'язаних із нещодавнім корупційним скандалом у МСЕК по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", - констатував голова уряду.

За словами прем'єра, у цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання.

"На виконання рішень РНБО та президента, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК", - розповів він.

Скандал із МСЕК в Україні

22 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про ліквідацію МСЕК. В цей ж день він підписав відповідний указ.

23 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко провів прес-конференцію, під час якої заявив, що Центральну МСЕК планують ліквідувати найближчим часом. Це може статися до кінця цього тижня. При цьому функції МСЕК передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

Нагадаємо, що приводом для цих рішень стали корупційні скандали - з головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою та "інвалідністю" прокурорів Хмельницької облпрокуратури. Через останній скандал повідомлялось, що генеральний прокурор Андрій Костін йде з посади.

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