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Кабмин утвердил план, связанный со скандалом в МСЭК: что известно

Украина, Пятница 25 октября 2024 13:36
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Кабмин утвердил план, связанный со скандалом в МСЭК: что известно Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин утвердил план. Он затрагивает вопросы, связанные с недавним коррупционным скандалом в МСЭК по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Во исполнение решений СНБО и президента, правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК", - рассказал он.

По словам премьера, в этом плане очень четко прописаны сроки и ответственные за его выполнение.

"Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений президента и СНБО будут соответствующие выводы", - констатировал глава правительства.

План будет включать следующие тезисы

  • Медико-социальные экспертные комиссии в том виде, как они есть, будут ликвидированы уже в этом году;
  • Создается группа для пересмотра решений, принимаемых МСЭК, три последующих месяца будут продолжаться проверки;
  • В ноябре Минздрав и Минцифры представят решения по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК;
  • Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов;
  • Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на Кабмин законопроекты по комплексной реформе МСЭК.

Скандал с МСЭК в Украине

22 октября Зеленский заявил о ликвидации МСЭК В этот же день он подписал соответствующий указ.

23 октября глава Минздрава Виктор Ляшко провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать в ближайшее время. Это может произойти до конца этой недели. При этом функции МСЭК передадут кластерным и надкластерным больницам.

Напомним, что поводом для этих решений стали коррупционные скандалы – с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и "инвалидностью" прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры. Из-за последнего скандала сообщалось, что генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности.

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Денис Шмыгаль Коррупция
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