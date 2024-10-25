Кабмин утвердил план, связанный со скандалом в МСЭК: что известно

Кабмин утвердил план. Он затрагивает вопросы, связанные с недавним коррупционным скандалом в МСЭК по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам выполнения решений президента и СНБО будут соответствующие выводы", - констатировал глава правительства.

По словам премьера, в этом плане очень четко прописаны сроки и ответственные за его выполнение.

"Во исполнение решений СНБО и президента, правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК", - рассказал он.

Скандал с МСЭК в Украине

22 октября Зеленский заявил о ликвидации МСЭК В этот же день он подписал соответствующий указ.

23 октября глава Минздрава Виктор Ляшко провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что Центральную МСЭК планируют ликвидировать в ближайшее время. Это может произойти до конца этой недели. При этом функции МСЭК передадут кластерным и надкластерным больницам.

Напомним, что поводом для этих решений стали коррупционные скандалы – с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой и "инвалидностью" прокуроров Хмельницкой облпрокуратуры. Из-за последнего скандала сообщалось, что генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.