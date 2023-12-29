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Уряд затвердив нову систему зарплат держслужбовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад та грейдів", - сказав він.

За його словами, тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% - премії.

"Ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати", - сказав він.

За його словами, нова система охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну (міністерства, Секретаріат Кабміну, Офіс президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

Одночасно з 1 січня уряд скорочуємо кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

"Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить нам зберегти близько 8 млрд гривень бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони", - сказав він.

Підвищення зарплат бюджетників

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери через підвищення на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Зарплати зростуть з 1 січня та з 1 квітня.

Пропонується встановити, що з 1 січня 2024 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС - 3 195 гривень, а з 1 квітня 2024 року - 3 600 гривень.

Також планується впорядкувати схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та науковців закладів освіти та науки. Нові схеми планується запровадити з 2025 року та переглянути діючу систему надбавок та доплат "для збалансування можливостей державного та місцевих бюджетів". Таким чином, нова грейдингова система передбачає скорочення зарплат.

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Зарплата в Україні