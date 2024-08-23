Уряд затвердив форми двох видів повісток до ТЦК

Згідно з постановою, повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі роздруковані), та повістки, оформлені на бланку, мають однакову юридичну силу.

У разі оформлення повістки на бланку керівник ТЦК засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою.

У разі формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування.

Постановою визначено, що кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Така повістка може бути роздрукована. У такому разі її паперова форма повинна містити придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників можуть: централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення; друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

"У разі коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних (тобто до 16 липня, - ред.), повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним під час уточнення облікових даних", - йдеться в постанові.