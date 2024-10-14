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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України: на що підуть кошти

Фото: бюджет Пенсійного фонду України становитиме 864 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік. Бюджет буде бездефіцитним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 11 жовтня 2024 р. № 1156.

Згідно з документом, доходи фонду становитимуть 864 млрд гривень, видатки 861 млрд гривень.

Власні доходи ПФУ становитимуть 568 млрд гривень. З них, зокрема, планується профінансувати:

  • - пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", на 503 млрд гривень.

Кошти державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, становитимуть 247 млрд гривень. З них, зокрема, планують профінансувати:

  • - пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, на 246 млрд гривень.

 

Нагадаємо, у 2024 році бюджет Пенсійного фонду є бездефіцитним. Згідно з проєктом державного бюджету на 2025 рік, наступного року він також буде бездефіцитним.

Як і у попередні роки, передбачений обсяг трансферту для Пенсійного фонду України дозволить у повному обсязі здійснити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, зокрема й здійснення щорічної індексації пенсій.

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