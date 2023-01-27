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Уряд запропонує скасувати 2%-й податок для бізнесу, - нардеп

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 09:57
Уряд запропонує скасувати 2%-й податок для бізнесу, - нардеп Фото: уряд скасує пільговий режим оподаткування  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів запропонує Верховній раді скасувати спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% з 1 липня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, уряд планує схвалити зміни Податкового кодексу на сьогоднішньому засіданні.

"Це саме ті зміни, про які йде мова у меморандумі про співпрацю з МВФ", - додав Железняк.

Депутат оприлюднив проект відповідного законопроекту.

Нагадаємо, українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету.

Зобов'язання включають скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного податку в розмірі 2%, і відновлення довоєнного режиму для цих платників податків з 1 липня 2023 року.

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