Уряд запропонує скасувати 2%-й податок для бізнесу, - нардеп

Кабінет міністрів запропонує Верховній раді скасувати спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% з 1 липня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, уряд планує схвалити зміни Податкового кодексу на сьогоднішньому засіданні. "Це саме ті зміни, про які йде мова у меморандумі про співпрацю з МВФ", - додав Железняк. Депутат оприлюднив проект відповідного законопроекту.