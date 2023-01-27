Кабмин предложит отменить 2%-ный налог для бизнеса, - нардеп
Кабинет министров предложит Верховной раде отменить упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% с 1 июля 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, правительство намерено одобрить изменения Налогового кодекса на сегодняшнем заседании.
"Это именно те изменения, о которых идет речь в меморандуме о сотрудничестве с МВФ", - добавил Железняк.
Депутат обнародовал проект соответствующего законопроекта.
Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет.
Обязательства включают отмену специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков с 1 июля 2023 года.