Кабмин предложит отменить 2%-ный налог для бизнеса, - нардеп

Кабинет министров предложит Верховной раде отменить упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% с 1 июля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, правительство намерено одобрить изменения Налогового кодекса на сегодняшнем заседании. "Это именно те изменения, о которых идет речь в меморандуме о сотрудничестве с МВФ", - добавил Железняк. Депутат обнародовал проект соответствующего законопроекта.