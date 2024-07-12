Уряд заморозив прожитковий мінімум: що буде із розміром соцвиплат українцям

"Відверто скажу, що наразі ми "заморозили" прожитковий мінімум, хоча він є недостатнім у порівнянні з нинішніми потребами соціуму. Але й зменшувати його ніхто не буде, це неможливо", - сказала вона.

Жолнович також наголосила, що скорочення соцвиплат не планується. "Швидше, ми можемо не надто підвищувати їх розмір", - сказала вона.

За її словами, зараз міністерство співпрацює зі Світовим банком, щоб на 2025 рік збільшити розмір соцдопомоги малозабезпеченим.