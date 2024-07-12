Правительство заморозило прожиточный минимум: что будет с размером соцвыплат украинцам

"Откровенно скажу, что сейчас мы "заморозили" прожиточный минимум, хотя он недостаточен по сравнению с нынешними потребностями социума. Но и уменьшать его никто не будет, это невозможно", - сказала она.

Жолнович также подчеркнула, что сокращения соцвыплат не планируется. "Скорее мы можем не слишком повышать их размер", - сказала она.

По ее словам, сейчас министерство сотрудничает с Всемирным банком, чтобы на 2025 год увеличить размер соцпомощи малоимущим.