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Правительство заморозило прожиточный минимум: что будет с размером соцвыплат украинцам

Фото: Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Прожиточный минимум, от которого зависит размер социальных выплат в Украине, не будет повышаться. Но уменьшаться он тоже не будет.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию Mind.

"Откровенно скажу, что сейчас мы "заморозили" прожиточный минимум, хотя он недостаточен по сравнению с нынешними потребностями социума. Но и уменьшать его никто не будет, это невозможно", - сказала она.

Жолнович также подчеркнула, что сокращения соцвыплат не планируется. "Скорее мы можем не слишком повышать их размер", - сказала она.

По ее словам, сейчас министерство сотрудничает с Всемирным банком, чтобы на 2025 год увеличить размер соцпомощи малоимущим.

Напомним, Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предлагает отказаться от повышения прожиточного минимума, от которого зависят размеры социальных выплат. Планируется оставить прожиточный минимум для трудоспособных лиц на уровне 3028 гривен, для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2361 гривна.

Кроме того, правительство хочет отказаться от повышения минимальной платы, составляющей 8000 гривен, "с учетом значительного повышения в 2024 году".

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Министерство социальной политикиПрожиточный минимум