Уряд встановив щомісячні виплати військовим за особливі заслуги перед Батьківщиною

Постанов від 20 січня 2023 р. № 79 визначає наступні розміри щомісячної грошової виплати, залежно від присвоєної відзнаки:

громадянам із числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" - 3 розміри мінімальної заробітної плати або 20 100 грн на 1 січня ц.р.;

громадянам, яких починаючи з 2014 року нагороджено:

- орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, - 2 розміри мінімальної заробітної плати або 13 400 грн на 1 січня ц.р.;

- орденом "За мужність" трьох ступенів, - 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня ц.р.;

- орденом княгині Ольги трьох ступенів, - 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня ц.р.;

непрацездатним членам сім'ї загиблих (померлих) осіб із числа нагороджених посмертно орденом "Золота Зірка", яким присвоєно звання Героя України, орденом "Богдана Хмельницького" трьох ступенів, орденом "За мужність" трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів - 1 розмір мінімальної заробітної плати або 6 700 грн на 1 січня ц.р.

Призначення та виплату щомісячної грошової виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України.