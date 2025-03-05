Для митців і журналістів змінили правила виїзду за кордон: що відомо

Вчора, 4 березня, Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Цей проект постанови був розроблений Міністерством культури та стратегічних комунікацій для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.

Даною постановою визначено:

Категорії фахівців, які можуть отримати дозвіл на виїзд.

Процедуру отримання листа-сприяння для виїзду.

Перелік необхідних документів.

Строки перебування за кордоном.

Обмеження на співпрацю з представниками держави-агресора.

Розширений перелік органів влади, які уповноважені перевіряти документи, подані інституціями.

Документ також містить чіткі вимоги для отримання листа-сприяння від Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК), а саме:

для юридичних осіб - необхідно мати статус критично важливого підприємства для економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

- необхідно мати статус критично важливого підприємства для економіки та життєдіяльності населення в особливий період. для фізичних осіб - обов'язкова реєстрація як фізичної особи-підприємця і провадження профільної діяльності протягом останніх трьох років.

Максимальний строк перебування митців і медійників за кордоном становить 60 календарних днів з дня перетину кордону. Однак, в міністерстві зауважили, що цей строк можна продовжити на 30 днів, якщо буде отримано окремий лист-погодження.