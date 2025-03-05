Для митців і журналістів змінили правила виїзду за кордон: що відомо

В Україні врегулювали питання виїзду з країни військовозобов’язаних митців та працівників ЗМІ. Нові правила почнуть діяти вже від завтра, 6 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
Вчора, 4 березня, Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Цей проект постанови був розроблений Міністерством культури та стратегічних комунікацій для створення правових підстав для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які працюють у сфері культури, кінематографії, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері.
Даною постановою визначено:
Документ також містить чіткі вимоги для отримання листа-сприяння від Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК), а саме:
Максимальний строк перебування митців і медійників за кордоном становить 60 календарних днів з дня перетину кордону. Однак, в міністерстві зауважили, що цей строк можна продовжити на 30 днів, якщо буде отримано окремий лист-погодження.
Нагадаємо, що раніше сьогодні заступник глави МКСК з питань європейської інтеграції Андрій Наджос також розповів про нові правила щодо виїзду митців і журналістів за кордон.
Зауважимо, що вже кілька днів мережею ширилось хвилювання українців щодо виїзду переможців Нацвідбору 2025 - гурту Ziferblat, які мають їхати представляти нашу країну на конкурс "Євробачення". Адже в складі групи відразу три хлопці призовного віку.
В окремому матеріалі РБК-Україна розповіло, чи випустять Ziferblat на "Євробачення-2025".
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