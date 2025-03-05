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Для деятелей искусства и журналистов изменили правила на выезд за границу: что известно

Фото: правительство обновило правила на выезд деятелей искусства и журналистов за границу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине урегулировали вопрос выезда из страны военнообязанных деятелей искусства и работников СМИ. Новые правила начнут действовать уже завтра, 6 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Вчера, 4 марта, Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины".

Этот проект постановления был разработан Министерством культуры и стратегических коммуникаций для создания правовых оснований для временного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста, которые работают в сфере культуры, кинематографии, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере.

Данным постановлением определены:

  • Категории специалистов, которые могут получить разрешение на выезд.
  • Процедуру получения письма-содействия для выезда.
  • Перечень необходимых документов.
  • Сроки пребывания за границей.
  • Ограничения на сотрудничество с представителями государства-агрессора.
  • Расширенный перечень органов власти, которые уполномочены проверять документы, представленные институтами.

Документ также содержит четкие требования для получения письма-содействия от Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК), а именно:

  • для юридических лиц - необходимо иметь статус критически важного предприятия для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.
  • для физических лиц - обязательная регистрация в качестве физического лица-предпринимателя и осуществления профильной деятельности в течение последних трех лет.

Максимальный срок пребывания художников и медийщиков за рубежом составляет 60 календарных дней со дня пересечения границы. Однако, в министерстве отметили, что этот срок можно продлить на 30 дней, если будет получено отдельное письмо-согласование.

 

Напомним, что ранее сегодня заместитель главы МКСК по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос также рассказал о новых правилах относительно выезда творцов и журналистов за границу.

Заметим, что уже несколько дней по сети распространялось волнение украинцев относительно выезда победителей Нацотбора 2025 - группы Ziferblat, которые должны ехать представлять нашу страну на конкурс "Евровидение". Ведь в составе группы сразу три парня призывного возраста.

В отдельном материале РБК-Украина рассказало, выпустят ли Ziferblat на "Евровидение-2025".

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Выезд за границу