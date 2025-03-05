Для деятелей искусства и журналистов изменили правила на выезд за границу: что известно

Вчера, 4 марта, Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины".

Этот проект постановления был разработан Министерством культуры и стратегических коммуникаций для создания правовых оснований для временного выезда за пределы Украины мужчин призывного возраста, которые работают в сфере культуры, кинематографии, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сфере.

Данным постановлением определены:

Категории специалистов, которые могут получить разрешение на выезд.

Процедуру получения письма-содействия для выезда.

Перечень необходимых документов.

Сроки пребывания за границей.

Ограничения на сотрудничество с представителями государства-агрессора.

Расширенный перечень органов власти, которые уполномочены проверять документы, представленные институтами.

Документ также содержит четкие требования для получения письма-содействия от Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК), а именно:

для юридических лиц - необходимо иметь статус критически важного предприятия для экономики и жизнедеятельности населения в особый период.

- необходимо иметь статус критически важного предприятия для экономики и жизнедеятельности населения в особый период. для физических лиц - обязательная регистрация в качестве физического лица-предпринимателя и осуществления профильной деятельности в течение последних трех лет.

Максимальный срок пребывания художников и медийщиков за рубежом составляет 60 календарных дней со дня пересечения границы. Однако, в министерстве отметили, что этот срок можно продлить на 30 дней, если будет получено отдельное письмо-согласование.