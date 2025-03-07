Уряд встановив надбавку до зарплати за знання англійської мови: кого це стосується

Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб. Розмір надбавки одразу після війни складатиме 10% від окладу.
Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.
Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).
Постанова набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні" (з дня припинення або скасування воєнного стану) та діятиме протягом чотирьох років.
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що під дію постанови потрапили такі категорії:
Нагадаємо, Верховна Рада в червні ухвалила закон "Про застосування англійської мови в України", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.
Закон зобов'язує володіти англійською мовою певні категорії чиновників, військових та поліцейських.