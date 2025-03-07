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Уряд встановив надбавку до зарплати за знання англійської мови: кого це стосується

Фото: чиновникам встановили ще одну надбавку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб. Розмір надбавки одразу після війни складатиме 10% від окладу.

Про це заявив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram.

Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR).

Постанова набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 закону "Про застосування англійської мови в Україні" (з дня припинення або скасування воєнного стану) та діятиме протягом чотирьох років.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що під дію постанови потрапили такі категорії:

  • військовослужбовці-контрактники
  • голови (заступники) місцевих державних адміністрацій
  • поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції)
  • особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту
  • прокурори
  • керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі
  • керівники державних наукових установ
  • керівники закладів вищої освіти
  • працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).

Нагадаємо, Верховна Рада в червні ухвалила закон "Про застосування англійської мови в України", яким передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Закон зобов'язує володіти англійською мовою певні категорії чиновників, військових та поліцейських.

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