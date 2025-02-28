Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: що відомо

Нововведення стосуються врахування мобілізованих працівників після 18 травня 2024 року, скасування 72-годинної перевірки для державних органів під час бронювання, скорочення строку анулювання відстрочки до 5 днів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.

Основні нововведення у порядку бронювання військовозобов’язаних:

врахування мобілізованих працівників – до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, включатимуть працівників, призваних на службу після 18.05.2024;

скасування 72-годинної перевірки - державні органи більше не зобов’язані проводити перевірку даних про працівників під час бронювання;

скорочення строку анулювання відстрочки - термін скасування відстрочки для працівників підприємств, установ та організацій зменшено до 5 днів;

оновлення критерію середньої зарплати - для визначення підприємств критично важливими застосовуватиметься місячний період розрахунку середньої заробітної плати;

електронна взаємодія реєстрів - Пенсійному фонду та Мінцифри доручено забезпечити інтеграцію реєстрів для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов’язаних.

Мобілізація в Україні

В Україні під час воєнного стану та мобілізації право на відстрочку мають кілька категорій громадян. Вона може надаватися з причин стану здоров’я, сімейних обставин, професійної діяльності або навчання. Перелік підстав і умови отримання визначаються законами та постановами уряду. Для оформлення відстрочки необхідно подати відповідні документи до територіального центру комплектування.

Також ми писали, що нещодавно в застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для людей з інвалідністю та студентів, аспірантів і докторантів.