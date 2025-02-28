Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: що відомо

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств.
Про це заявив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Нововведення стосуються врахування мобілізованих працівників після 18 травня 2024 року, скасування 72-годинної перевірки для державних органів під час бронювання, скорочення строку анулювання відстрочки до 5 днів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.
Основні нововведення у порядку бронювання військовозобов’язаних:
В Україні під час воєнного стану та мобілізації право на відстрочку мають кілька категорій громадян. Вона може надаватися з причин стану здоров’я, сімейних обставин, професійної діяльності або навчання. Перелік підстав і умови отримання визначаються законами та постановами уряду. Для оформлення відстрочки необхідно подати відповідні документи до територіального центру комплектування.
Також ми писали, що нещодавно в застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для людей з інвалідністю та студентів, аспірантів і докторантів.
Детально про те, хто має право на відстрочку від мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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