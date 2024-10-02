Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Згідно з документом, у списки на бронювання можуть "включаються військовозобов’язані, які взяті на персональний військовий облік у відповідному державному органі, підприємстві, установі".

Крім того, уряд уточнив вимоги до інформації, яка має міститися у списках на бронювання, доповнивши перелік такими даними:

реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

військово-облікова спеціальність;

дата уточнення військово-облікових даних.

Згідно з постановою, у разі позитивного результату перевірки, проведеної, засобами Реєстру військовозобов’язаних переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку ;

не перебуває у розшуку.

Бронювання через Дію

Нагадаємо, у липні 2024 року було запущено нову послугу щодо бронювання військовозобов’язаних через Дію. Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників.