Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

Согласно документу, в списки на бронирование могут "включаются военнообязанные, взятые на персональный военный учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении".

Кроме того, правительство уточнило требования к информации, которая должна содержаться в списках бронирования, дополнив перечень следующими данными:

реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетная специальность;

дата уточнения военно-учетных данных.

Согласно постановлению, в случае положительного результата проверки, проведенной, средствами Реестра военнообязанных перевод военнообязанного на специальный военный учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:

состоит на военном учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

уточнил данные о пребывании на военном учете;

не находится в розыске.

Бронирование через Дію

Напомним, в июле 2024 года была запущена новая услуга по бронированию военнообязанных через Дію. Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников.