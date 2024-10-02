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Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

Фото: правительство изменило порядок бронирования от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Дія).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 1 октября 2024 года №1125.

Согласно документу, в списки на бронирование могут "включаются военнообязанные, взятые на персональный военный учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении".

Кроме того, правительство уточнило требования к информации, которая должна содержаться в списках бронирования, дополнив перечень следующими данными:

  • реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
  • военно-учетная специальность;
  • дата уточнения военно-учетных данных.

Согласно постановлению, в случае положительного результата проверки, проведенной, средствами Реестра военнообязанных перевод военнообязанного на специальный военный учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:

  • состоит на военном учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
  • уточнил данные о пребывании на военном учете;
  • не находится в розыске.

Бронирование через Дію

Напомним, в июле 2024 года была запущена новая услуга по бронированию военнообязанных через Дію. Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников.

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Мобилизация в Украине