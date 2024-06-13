Уряд визначив умови відстрочки військовозобов’язаних для догляду за людьми з інвалідністю

"У разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб… за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву… де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого утримання (догляду)", - йдеться в документі.

Нагадаємо, закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. У законі прописана норма, за якою надається відстрочка для військовозобов'язаних, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, або які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними.