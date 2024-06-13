UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд визначив умови відстрочки військовозобов’язаних для догляду за людьми з інвалідністю

Фото: Кабмін змінив умови відстрочки для догляду за людьми з інвалідністю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Доглядати за особами з інвалідністю може лише одна особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 07 червня 2024 р. № 675.

"У разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб… за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву… де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого утримання (догляду)", - йдеться в документі.

Нагадаємо, закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. У законі прописана норма, за якою надається відстрочка для військовозобов'язаних, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, або які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними.

 

У травні Кабмін ухвалив низку постанов, які встановлюють порядки мобілізації. Водночас зараз уряд уточнює норми ухвалених нормативних актів. Зокрема, Кабмін уточнив норми щодо необхідності проходження ВЛК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні