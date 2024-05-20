Уряд визначив умови, за яких повістка вважається врученою

Зокрема, визначено, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК у разі вручення повістки є:

особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки;

відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Повістки поштою

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності 18 травня. Кабінет міністрів ухвалив пакет постанов, якими затверджуються порядки мобілізації та військового обліку.

Зокрема, уряд визначив, повістка про виклик до ТЦК з на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.

Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є: