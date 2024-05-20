Уряд визначив умови, за яких повістка вважається врученою

Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зокрема, визначені умови, за яких за яких повістка вважається врученою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 травня 2024 р. № 560.
Зокрема, визначено, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК у разі вручення повістки є:
особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки;
відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.
Повістки поштою
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності 18 травня. Кабінет міністрів ухвалив пакет постанов, якими затверджуються порядки мобілізації та військового обліку.
Зокрема, уряд визначив, повістка про виклик до ТЦК з на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.
Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки поштою є:
день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.