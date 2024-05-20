Кабмин определил условия, при которых повестка считается врученной

В частности, определено, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК при вручении повестки являются:

личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки;

видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

Повестки по почте

Напомним, новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Кабинет министров принял пакет постановлений, утверждающих порядки мобилизации и военного учета.

В частности, правительство определило, что повестка о вызове в ТЦК на адрес места жительства может быть отправлена по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных.

Надлежащим подтверждением оповещения при отправке повестки по почте является: