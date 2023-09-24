Електронні рецепти. Українцям відповіли на п'ять популярних запитань

Минулого року в Україні запровадили електронні рецепти для купівлі препаратів в аптеках. Українцям дали відповідь на п'ять найпоширеніших питань, пов'язаних з е-рецептами.

Про це повідомляє РБК-Україна на посилання на сайт Кабінету міністрів України

З початку дії послуги, виписано понад 62 млн рецептів, з яких понад 1,26 млн - за власні кошти пацієнта.

Чи може лікар виписати електронний рецепт дистанційно?

Так, це можливо, коли у людини хронічні чи рецидивуючі захворювання. Лікар може виписати рецепт без візиту пацієнта. Але може і відмовити, якщо хоче оглянути пацієнта особисто.

Що робити, якщо виникли технічні проблеми під час виписування електронного рецепта?

Якщо фармацевт помітив помилку - він має право скасувати рецепт. В такому разі вам потрібно звернутись до лікаря. Це можна зробити дистанційно. Якщо помилка системи - лікар повідомить спеціалістам. Якщо помилка лікаря - отримаєте новий е-рецепт.

Чи може фармацевт бачити в рецепті діагноз та іншу медичну інформацію про моє здоровʼя?

В е-рецепті немає діагнозу та скарг пацієнта. Лише контактну інформацію, термін дії рецепту, інформацію про лікарський засіб та його приймання.

Що робити, якщо ви не отримали смс із кодом рецепта?

Така ситуація можлива з двох причин. Перша: ви неправильно вказали мобільний номер (чи його втратили). Тоді вам потрібно внести зміни в електронній системі охорони здоров'я.

Друга: ви обрали підтвердження особистості через документи. У такому випадку лікар має надрукувати вам інформаційну памʼятку до рецепта, яка містить номер рецепта та код його погашення.

Що робити, якщо ви випадково видалили смс із кодом рецепта?

В такому разі необхідно звернутися до лікаря, для формування нового коду. Це можна зробити зателефонувавши або написавши у месенджер.