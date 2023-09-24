Электронные рецепты. Украинцам ответили на пять популярных вопросов

В прошлом году в Украине внедрили электронные рецепты для покупки препаратов в аптеках. Украинцам ответили на пять самых распространенных вопросов, связанных с е-рецептами.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на сайт Кабинета министров Украины.

С начала действия услуги, выписано более 62 млн рецептов, из которых более 1,26 млн - за собственные средства пациента.

Может ли врач выписать электронный рецепт дистанционно?

Да, это возможно, когда у человека хронические или рецидивирующие заболевания. Доктор может выписать рецепт без визита пациента. Но может и отказать, если хочет осмотреть пациента лично.

Что делать, если возникли технические проблемы при выписке электронного рецепта?

Если фармацевт заметил ошибку - он имеет право отменить рецепт. В таком случае вам следует обратиться к врачу. Это можно сделать дистанционно. Если ошибка системы - врач сообщит специалистам. Если ошибка врача - получите новый е-рецепт.

Может ли фармацевт видеть в рецепте диагноз и другую медицинскую информацию о моем здоровье?

В е-рецепте нет диагноза и жалоб пациента. Только контактную информацию, срок действия рецепта, информацию о лекарственном средстве и его прием.

Что делать, если вы не получили смс с кодом рецепта?

Такая ситуация возможна по двум причинам. Первая: вы неправильно указали мобильный номер (или его потеряли). Тогда вам нужно внести изменения в электронной системе здравоохранения.

Вторая: вы выбрали подтверждение личности через документы - врач должен напечатать вам к рецепту информационную памятку, содержащую номер рецепта и код его погашения.

Что делать, если вы случайно удалили смс с кодом рецепта?

В таком случае необходимо обратиться к врачу для формирования нового кода. Это можно сделать позвонив или написав в мессенджер.